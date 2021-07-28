Олимпиадa-2020
28.07.2021, 18:16

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне прошло чествование "золотой" команды шпажисток Эстонии

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Сегодня в Таллинн с Олимпиады в Токио возвратилась женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих), завоевавшая золотые медали в командных соревнованиях.

Эстонские олимпийские чемпионки прилетели в таллиннский аэропорт 28 июля в 18 часов.

Двумя днями ранее они впервые в истории эстонского фехтования завоевали золото Олимпиады в фехтовании на шпагах, победив в финале команду Кореи.

Подробности финального поединка ЗДЕСЬ.

Фотогалерея встречи эстонских чемпионок в аэропорту ниже.

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