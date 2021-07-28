ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне прошло чествование "золотой" команды шпажисток Эстонии

Сегодня в Таллинн с Олимпиады в Токио возвратилась женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих), завоевавшая золотые медали в командных соревнованиях.