28.07.2021, 18:16
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне прошло чествование "золотой" команды шпажисток Эстонии(36)
Сегодня в Таллинн с Олимпиады в Токио возвратилась женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих), завоевавшая золотые медали в командных соревнованиях.
Эстонские олимпийские чемпионки прилетели в таллиннский аэропорт 28 июля в 18 часов.
Двумя днями ранее они впервые в истории эстонского фехтования завоевали золото Олимпиады в фехтовании на шпагах, победив в финале команду Кореи.
Подробности финального поединка ЗДЕСЬ.
Фотогалерея встречи эстонских чемпионок в аэропорту ниже.
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