Новости Эстонии
28.07.2021, 17:15

В сентябре в Эстонии откроются три новые частные школы

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Koroonaajastu tund Keila koolis 8.01.2021
Koroonaajastu tund Keila koolis 8.01.2021
Foto: Andres Putting
Министерство образования Эстонии получило в этом году три ходатайства об открытии школы. Все три заявления были удовлетворены, пишет rus.err.

В новом учебном году откроются три частных школы: Хийумааская свободная школа, Пярнуская христианская частная школа и Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

В Эстонии сейчас работают 527 школ, из них 67 – частные.

Все школы вправе составлять свои учебные программы, но они должны соответствовать государственной.

В сфере образования произойдут и другие перемены. Например, Табасалуская, Курессаареская и Сааремааская общие гимназии станут основными школами. Также откроются две государственных гимназии: в Табасалу и на Сааремаа.

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