В сентябре в Эстонии откроются три новые частные школы

В новом учебном году откроются три частных школы: Хийумааская свободная школа, Пярнуская христианская частная школа и Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

В Эстонии сейчас работают 527 школ, из них 67 – частные.

Все школы вправе составлять свои учебные программы, но они должны соответствовать государственной.

В сфере образования произойдут и другие перемены. Например, Табасалуская, Курессаареская и Сааремааская общие гимназии станут основными школами. Также откроются две государственных гимназии: в Табасалу и на Сааремаа.