Эстония вводит ковид-паспорта: с понедельника их можно использовать для посещения мероприятий. На очереди сфера услуг - кино, театры и кафе(3)
Kiur Kaasik
Если все участники подтвердят, что они не инфицированы COVID-19 (с отрицательным результатом теста, переболевшие или вацинированные), то в закрытых помещениях могут собираться до 6000, а на открытом воздухе — до 12 000 человек.
Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сообщил Delfi, что в планах правительства обсудить в четверг при каких условиях ковид-сертификаты можно будет требовать при посещении кинотеатров, театров, мест общественного питания, спортклубов и спа.
"Принцип прост: человек может предъявить на телефоне или в бумажном виде свою справку, и таким образом мы можем держать нашу жизнь открытой", — сказал Сутт и добавил, что во многих стран это решение хорошо работает.
Когда в перечисленных выше общественных местах начнут требовать ковид-сертификаты, Сутт точно сказать не смог, но заверил, что с предстоящего понедельника этого еще не будет.
Суть отметил, что требование ковид-сертификата не является дискриминационным, так как свое состояние здоровья можно подтвердить и отрицательным тестом. Хотя, конечно, это несколько затратно и неудобно. Что касается людей, имеющих противопоказания к прививке, то для них будет найдено какое-то другое решение.
Что касается входящего в силу с понедельника при проведения крупных мероприятий нового требования, то вопрос организации экспресс-тестирования ложится на плечи организатора. Его можно делать на месте, заниматься тестированием должно медицинское учреждение. Требовать ли за экспресс-тест плату — решает организатор.
На видео показано, как можно проверять действительность ковид-сертификата.
Корона-сертификат участник мероприятия может оформить себе на сайте digilugu.ee. В четырех случаях.
1. Когда завершена вакцинация. Справка действует в течение года. Срок действия начинается спустя 7 дней после получения второй дозы вакцины Pfizer, спустя 14 дней после Moderna и 15 дней после получения второго компонента препарата AstraZeneca. Вакцина Janssen вводится одним уколом и начинает действовать спустя 14 дней.
2. При получении отрицательного результата PCR-теста. Он действует 72 часа.
3. При получении отрицательного результата теста на антиген. Справка действует 48 часов.
4. Если человек переболел COVID-19. Переболевший допускается на мероприятие при получении одной дозы вакцины. При этом с момента вакцинации не должно пройти более одного года, по прошествии года справка более не действует.
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