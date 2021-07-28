Эстония вводит ковид-паспорта: с понедельника их можно использовать для посещения мероприятий. На очереди сфера услуг - кино, театры и кафе

Если все участники подтвердят, что они не инфицированы COVID-19 (с отрицательным результатом теста, переболевшие или вацинированные), то в закрытых помещениях могут собираться до 6000, а на открытом воздухе — до 12 000 человек.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт сообщил Delfi, что в планах правительства обсудить в четверг при каких условиях ковид-сертификаты можно будет требовать при посещении кинотеатров, театров, мест общественного питания, спортклубов и спа.

"Принцип прост: человек может предъявить на телефоне или в бумажном виде свою справку, и таким образом мы можем держать нашу жизнь открытой", — сказал Сутт и добавил, что во многих стран это решение хорошо работает.

Когда в перечисленных выше общественных местах начнут требовать ковид-сертификаты, Сутт точно сказать не смог, но заверил, что с предстоящего понедельника этого еще не будет.

Суть отметил, что требование ковид-сертификата не является дискриминационным, так как свое состояние здоровья можно подтвердить и отрицательным тестом. Хотя, конечно, это несколько затратно и неудобно. Что касается людей, имеющих противопоказания к прививке, то для них будет найдено какое-то другое решение.

Что касается входящего в силу с понедельника при проведения крупных мероприятий нового требования, то вопрос организации экспресс-тестирования ложится на плечи организатора. Его можно делать на месте, заниматься тестированием должно медицинское учреждение. Требовать ли за экспресс-тест плату — решает организатор.

На видео показано, как можно проверять действительность ковид-сертификата.



Корона-сертификат участник мероприятия может оформить себе на сайте digilugu.ee. В четырех случаях.