28.07.2021, 16:26
ОИ-2020 | Латвия сломила сопротивление россиян в финале баскетбола 3х3 и завоевала золото!(55)
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Токио сборная Латвии по баскетболу 3 на 3 обыграла россиян - 21:18. За полчаса до этого американки в той же дисциплине также обыграли россиянок — 18:15.
Латыши проигрывали первую половину матча, но потом нашли в себе силы. через боль, выйти вперед и удержать преимущество. У россиян не выдерживали нервы в концовке, мяч валился из рук и не попадал в кольцо. Финальная точка — двухочковый из-за дуги от сборной Латвии — и очередное олимпийское золото уезжает в Прибалтику!
Американки стали отрываться сразу же — все-таки статус фаворитов Олимпиады обязывал. А в середение встречи, когда машина по набору очков стала давать сбои, немного помогли судьи, не свистнув несколько явных фолов в пользу россиянок.
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