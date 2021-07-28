ОИ-2020 | Латвия сломила сопротивление России в финале баскетбола 3х3 и завоевала золото!

Латыши проигрывали первую половину матча, но потом нашли в себе силы. через боль, выйти вперед и удержать преимущество. У россиян не выдерживали нервы в концовке, мяч валился из рук и не попадал в кольцо. Финальная точка — двухочковый из-за дуги от сборной Латвии — и очередное олимпийское золото уезжает в Прибалтику!