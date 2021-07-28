Теперь минимум три года гражданин Украины не будет пьяным гонять по дорогам Эстонии

Как сообщила полиция, 24 июля в Кохтла-Ярве был задержан гражданин Украины 1986 года рождения, который, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, превысил разрешенную скорость.

Виза нарушителя была признана недействующей, и его безвизовое пребывание досрочно прекращено. Мужчине вручено предписание покинуть Эстонию с запретом на въезд сроком на три года.