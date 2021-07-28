Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в мошенничестве мужчины

Мужчина подозревается в том, что он, представляясь под чужим именем, предлагал людям участвовать в различных вымышленных бизнес-проектах. Подозреваемый мог действовать через фирмы OÜ Armor Kings Beer, OÜ Norden Kings Beer или OÜ Vikings Beer.

Если вы узнали изображенного на фотографии человека, или у вас были деловые отношения с упомянутыми фирмами, или вы стали жертвой подобной схемы, вас просят связаться с сотрудниками полиции: Региной Хасиной (regina.hasina@politsei.ee, тел. 612 4336) или Вадимом Богдановым (vadim.bogdanov@politsei.ee, тел. 612 4417).