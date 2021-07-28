Ледеки выиграла "мужскую" дистанцию и стала шестикратной чемпионкой, у ОКР — серебро

28 июля в плавании было разыграно пять комплектов наград. В мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем победила команда Великобритании. Второе место заняла команда ОКР: российские пловцы уступили британцам 3,23 секунды. Россиянин Евгений Рылов выиграл вторую медаль Токио-2020 — ранее он победил на стометровке на спине.

Бронза в эстафете — у Австралии. Американцы, завершившие заплыв на четвертом месте, впервые за 96 женских или мужских эстафетных гонок не смогли занять призовые места.

Австралийка Ариарне Титмус была лучшей на дистанции 200 метров вольным стилем. Она стала двукратной чемпионкой Токио-2020 — прежде побеждала на 400 метров вольным стилем.

Финал дистанции 200 метров баттерфляем выиграл венгр Криштоф Милак, а финал 200 метров комплексом — японка Юи Охаси.

Плавание

Финалы

200 м, вольный стиль, женщины

1. Ариарне Титмус (Австралия) — 1.53,50

2. Шивон Хоуи (Гонконг) +0,42 сек

3. Пенни Олексяк (Канада) +1,20

200 м, баттерфляй, мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия) — 1.51,25

2. Томору Хонда (Япония) +2,48

3. Федерико Бурдиссо (Италия) +3,20

200 м, комплекс, женщины

1. Юи Охаси (Япония) — 2.08,52

2. Алекс Уолш (США) +0,13

3. Кейт Дугласс (США) +0,52

1500 м, вольный стиль, женщины

1. Кэтлин Ледеки (США) — 15.37,34

2. Эрика Салливан (США) +4,07

3. Сара Колер (Германия) +5,57…

4х200 м, вольный стиль, эстафета, мужчины

1. Великобритания — 6.58,58

2. ОКР (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк) +3,23

3. Австралия +3,26