Lidl начнет покорение эстонского рынка пятью магазинами в Таллинне и тремя — в других городах

Предприятие продолжает набирать сотрудников как в офисы, так и в магазины. Если в конце прошлого года число работников Lidl Eesti составляло 133, то теперь уже 200 человек.

Руководитель по коммуникациям торговой компании Яаника Яаго уточнила изданию Ärileht, что пять из восьми строящихся магазинов находятся в Таллинне, по одному — в Тарту, Пярну и Нарве.

Яаго отметила, что о сроках открытия говорить еще рано. "У Lidl стало традицией открывать несколько магазинов одновременно, так будет обязательно и в Эстонии", — сказала она. С июля Lidl является членом Союза торговцев Эстонии.

Жители Эстонии хорошо осведомлены о скором открытии магазинов Lidl

Результаты исследования поведения потребителей, проведённого по заказу Lidl Eesti исследовательской фирмой Norstat, свидетельствуют, что 62% жителей Эстонии считают, что продукты питания стоят дорого, и 13% — что очень дорого. Только 1% жителей считает продовольственные товары дешёвыми.

”Результаты исследования показали, что цена очень важна для людей, а на неё влияет ускоряющаяся инфляция и общий рост цен на сырьё в пищевой промышленности. Однако при выборе продуктового магазина жители Эстонии больше всего ценят качество. Поскольку в основе ассортимента товаров в Lidl лежат самые высокие немецкие требования к качеству, мы рады видеть, что качество стало приоритетом и для эстонских потребителей”, — сказала представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель.

Опрос показал, что у женщин при выборе продуктового магазина больше различных требований, чем у мужчин. Качество считают очень важным 82% женщин и только 68%

По словам руководителя Norstat Эвелин Паэ, жители Эстонии хорошо осведомлены о том, что Lidl скоро откроет здесь свои магазины. ”Согласно опросу, 94% респондентов в курсе того, что Lidl планирует выйти на эстонский рынок. Три четверти респондентов ожидают, что Lidl предложит хорошие цены, и каждый четвёртый полагает, что открытие Lidl замедлит рост цен во всём секторе”, — сказала Паэ.