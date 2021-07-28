Ирья Лутсар не хочет спешить с новыми ограничениями: за быстрым ростом может последовать снижение

Рост заболеваемости вызван тем, что в Эстонии доминирует дельта-штамм и организовываются массовые мероприятия, а число новых случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 72%, сообщил Департамент здоровья.

На следующей неделе научный совет снова соберется и будет обсуждать план действий на осень. По словам главы совета Ирьи Лутсар, нужно видеть полную картину и понимать, как протекает эпидемия, на примере других стран.

Например, в Нидерландах, Мальте и Индии в первой половине июля заражение шло вверх, а теперь резко начало снижаться. Лутсар отметила, что во многих странах начался резкий рост, но и резкое падение тоже.

Вирусолог подчеркивает, что нужно понимать, что ситуация сейчас не такая, как была прошлой осенью, ведь большая часть населения уже прошли вакцинацию или переболели. Исследование сточных вод в августе должно показать, насколько большая доля населения имеет антитела к коронавирусу.

Научный совет вынесет решения о последующих возможных шагах в зависимости от ситуации в последующие недели. Лутсар заверяет, что не будет слишком поспешных строгих рекомендаций.

По ее мнению, сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы больше использовать коронасертификаты, которые свидетельствуют, что человек вакцинировался, переболел и имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Лутсар отметила, что заболеть могут даже вакцинированные люди.