Прогноз Департамента здоровья: без введения ограничений к середине сентября будет по 2500 инфицированных в день

Рост вызван тем, что в Эстонии доминирует дельта-штамм и организовываются массовые мероприятия, отмечается в обзоре департамента. Из-за участия на различных мероприятиях образовалось 9 очагов заражения, в них всего 166 инфицированных людей. Многие очаги образовались совсем недавно, и, скорее всего, в них еще увеличится число инфицированных.

Как правило, участники мероприятий и лагерей съезжаются из разных регионов, поэтому после мероприятий коронавирус распространяется дальше в этих регионах. Учитывая показатель R, ожидается, что на этой неделе в связи с одними только мероприятиями добавится 200 вторичных случаев заражения.

Департамент здоровья прогнозирует, что к середине сентября в Эстонии будет до 2500 новых случаев заражения в день.

Департамент предупреждает, что если не будет ограничений и рост заражения продолжится в том же темпе, то уже в конце августа и начале сентября будут дни с 1000 новых случаев заражения.

За ростом заражения стоят, в основном, молодые люди, но с ростом заражения коронавирус доберется и до пожилого поколения.