ВИДЕО | О перегреве склада Департамента здоровья: сразу две аварийные системы не сработали, но проблема не только в них(26)
На пресс-конференции представят отчет и окончательные выводы комиссии Департамента здоровья, расследовавшей обстоятельства повышения температуры на холодильных складах Департамента здоровья.
Также дадут обзор текущей ситуации с COVID-19 и распространения дельта-штамма в Эстонии. Из публикуемого сегодня эпидемиологического обзора выясняется, что заражение в Эстонии быстро растет и заболеваемость резко выросла именно среди молодых людей.
Юллар Ланно сообщил, что темп вакцинации ускорился, но впереди еще долгий путь.
По его словам, сейчас в Эстонии антитела к коронавирусу могут быть у 700 000 людей, учитывая вакцинированных и переболевших.
Ханна Сепп рассказала, что сейчас заражаются в основном люди возрастом 20-39 лет. Очень много случаев заражения происходит в кругу семьи, за границей, на развлекательных мероприятиях и в лагерях. В 25% случаев источник заражения неизвестен.
Выросла доля госпитализированных лиц в возрастной группе 20-49, зато сократилась доля людей возраста 80+.
Сепп добавила, что сейчас Эстония достигла оранжевого уровня риска распространения коронавируса.
Главный способ приостановить рост заражения: ввести ограничения в сфере развлекательных мероприятий, то есть контролировать крупные мероприятия и ввести на них ограничения для невакцинированных людей.
Что касается повышения температуры на лекарственном складе Департамента здоровья, то с 21.06. по 27.06. температуры повысилась выше разрешенного уровня (2-8 градусов) в двух холодильных помещениях, а 3.07. — и в третьем.
По словам Ланно, проблема была не только в аварийной системе охладительного устройства, но и в общей системе вентиляции и охлаждения здания.
21.06. техник ходил проверять, почему повысилась температура на складе. После он сообщил, что работа систем восстановлена. 22.06 температура холодильного склада номер 112 стала выше 8 градусов, в остальных оставалась в норме.
Температура начала повышаться в Иванов день, 24.06. К 25.06. она достигла 15 градусов.
Всего установлено три аварийные системы. Выяснилось, что у первой аварийной системы были проблемы с оповещением начиная с 9.06. Оповещение не пришло ни на один установленный адрес электронной почты. Вторая же аварийная система была настроена таким образом, чтобы оповещения приходили только в субботу и воскресенье, хотя должны приходить также в рабочие дни и госпраздники. Третья система - дополнительная и оповещения не посылает.
Так как владеющая системой фирма GuardSystem все еще не выдала Департаменту здоровья данные о входе в систему, доступные только ей, все еще невозможно установить личность того, кто изменил настройки. Известно лишь, что это был сотрудник департамента, сделавший изменения с общего аккаунта.
Размер ущерба составил 3 027 838 млн евро.