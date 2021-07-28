Новости Эстонии
28.07.2021, 12:50

ВИДЕО | О перегреве склада Департамента здоровья: сразу две аварийные системы не сработали, но проблема не только в них

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Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп в 13 часов дают пресс-конференцию.

На пресс-конференции представят отчет и окончательные выводы комиссии Департамента здоровья, расследовавшей обстоятельства повышения температуры на холодильных складах Департамента здоровья.

Также дадут обзор текущей ситуации с COVID-19 и распространения дельта-штамма в Эстонии. Из публикуемого сегодня эпидемиологического обзора выясняется, что заражение в Эстонии быстро растет и заболеваемость резко выросла именно среди молодых людей.

Юллар Ланно сообщил, что темп вакцинации ускорился, но впереди еще долгий путь.

По его словам, сейчас в Эстонии антитела к коронавирусу могут быть у 700 000 людей, учитывая вакцинированных и переболевших.

Ханна Сепп рассказала, что сейчас заражаются в основном люди возрастом 20-39 лет. Очень много случаев заражения происходит в кругу семьи, за границей, на развлекательных мероприятиях и в лагерях. В 25% случаев источник заражения неизвестен.

Выросла доля госпитализированных лиц в возрастной группе 20-49, зато сократилась доля людей возраста 80+.

Сепп добавила, что сейчас Эстония достигла оранжевого уровня риска распространения коронавируса.

Главный способ приостановить рост заражения: ввести ограничения в сфере развлекательных мероприятий, то есть контролировать крупные мероприятия и ввести на них ограничения для невакцинированных людей.

Что касается повышения температуры на лекарственном складе Департамента здоровья, то с 21.06. по 27.06. температуры повысилась выше разрешенного уровня (2-8 градусов) в двух холодильных помещениях, а 3.07. — и в третьем.

По словам Ланно, проблема была не только в аварийной системе охладительного устройства, но и в общей системе вентиляции и охлаждения здания.

21.06. техник ходил проверять, почему повысилась температура на складе. После он сообщил, что работа систем восстановлена. 22.06 температура холодильного склада номер 112 стала выше 8 градусов, в остальных оставалась в норме.

Температура начала повышаться в Иванов день, 24.06. К 25.06. она достигла 15 градусов.

Всего установлено три аварийные системы. Выяснилось, что у первой аварийной системы были проблемы с оповещением начиная с 9.06. Оповещение не пришло ни на один установленный адрес электронной почты. Вторая же аварийная система была настроена таким образом, чтобы оповещения приходили только в субботу и воскресенье, хотя должны приходить также в рабочие дни и госпраздники. Третья система - дополнительная и оповещения не посылает.

Так как владеющая системой фирма GuardSystem все еще не выдала Департаменту здоровья данные о входе в систему, доступные только ей, все еще невозможно установить личность того, кто изменил настройки. Известно лишь, что это был сотрудник департамента, сделавший изменения с общего аккаунта.

Размер ущерба составил 3 027 838 млн евро.

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