ВИДЕО | О перегреве склада Департамента здоровья: сразу две аварийные системы не сработали, но проблема не только в них

На пресс-конференции представят отчет и окончательные выводы комиссии Департамента здоровья, расследовавшей обстоятельства повышения температуры на холодильных складах Департамента здоровья.

Также дадут обзор текущей ситуации с COVID-19 и распространения дельта-штамма в Эстонии. Из публикуемого сегодня эпидемиологического обзора выясняется, что заражение в Эстонии быстро растет и заболеваемость резко выросла именно среди молодых людей.

Юллар Ланно сообщил, что темп вакцинации ускорился, но впереди еще долгий путь.

По его словам, сейчас в Эстонии антитела к коронавирусу могут быть у 700 000 людей, учитывая вакцинированных и переболевших.

Ханна Сепп рассказала, что сейчас заражаются в основном люди возрастом 20-39 лет. Очень много случаев заражения происходит в кругу семьи, за границей, на развлекательных мероприятиях и в лагерях. В 25% случаев источник заражения неизвестен.

Выросла доля госпитализированных лиц в возрастной группе 20-49, зато сократилась доля людей возраста 80+.

Сепп добавила, что сейчас Эстония достигла оранжевого уровня риска распространения коронавируса.

Главный способ приостановить рост заражения: ввести ограничения в сфере развлекательных мероприятий, то есть контролировать крупные мероприятия и ввести на них ограничения для невакцинированных людей.

Что касается повышения температуры на лекарственном складе Департамента здоровья, то с 21.06. по 27.06. температуры повысилась выше разрешенного уровня (2-8 градусов) в двух холодильных помещениях, а 3.07. — и в третьем.

По словам Ланно, проблема была не только в аварийной системе охладительного устройства, но и в общей системе вентиляции и охлаждения здания.

21.06. техник ходил проверять, почему повысилась температура на складе. После он сообщил, что работа систем восстановлена. 22.06 температура холодильного склада номер 112 стала выше 8 градусов, в остальных оставалась в норме.

Температура начала повышаться в Иванов день, 24.06. К 25.06. она достигла 15 градусов.