ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья рассказывает о повышении температуры на складах и текущей ситуации с COVID-19

Также дадут обзор текущей ситуации с COVID-19 и распространения дельта-штамма в Эстонии. Из публикуемого сегодня эпидемиологического обзора выясняется, что заражение в Эстонии быстро растет и заболеваемость резко выросла именно среди молодых людей.