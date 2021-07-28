28.07.2021, 12:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья рассказывает о повышении температуры на складах и текущей ситуации с COVID-19(10)
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп в 13 часов дают пресс-конференцию.
На пресс-конференции представят отчет и окончательные выводы комиссии Департамента здоровья, расследовавшей обстоятельства повышения температуры на холодильных складах Департамента здоровья.
Также дадут обзор текущей ситуации с COVID-19 и распространения дельта-штамма в Эстонии. Из публикуемого сегодня эпидемиологического обзора выясняется, что заражение в Эстонии быстро растет и заболеваемость резко выросла именно среди молодых людей.