Эксперт: коронавирус злой и быстрый, он не щадит детей. Со временем Россия подарит миру целый ”зоопарк” штаммов(20)
— На каких данных вы строите анализ поведения вируса?
— Мне интересна картина заболеваемости: как она выглядит в целом по стране, как — по регионам. Я вижу, например, что врачи в каком-то регионе или просто отдельно взятый врач говорят: прежние протоколы лечения ковида не работают, в больницу стали попадать молодые люди. Но по отдельности это ни о чем не говорит, это ничего не значит статистически, потому что не дает статистической картинки. И мне хотелось найти общие для разных регионов паттерны.
Врачи говорят, что больных стало тяжелее лечить. Средства, которые действовали раньше, действовать перестают. Протоколы, которые были апробированы и приняты, которые позволяли выводить пациентов из тяжелых состояний или не допускать тяжелого течения болезни, не действуют. Проверенные лекарства не работают.
Вирус стал гораздо заразнее. Если ”уханьский” штамм в среднем передавался от одного человека двум-трем, то нынешняя ”дельта” — уже шести-восьми. Это заразность, практически, как у ветряной оспы.
В Нидерландах, где штамм ”дельта” распространился за считаные недели, был показательный случай. В начале июля там устроили дискотеку на 600 человек. На входе надо было показывать отрицательный ПЦР-тест, сданный не раньше 72 часов. Несмотря на это, 165 человек, то есть больше четверти, после дискотеки заболели ковидом. Это значит, ПЦР с таким сроком действия больше не показателен. Об этом говорят и последние китайские исследования: вирусная нагрузка с этим штаммом растет очень быстро. Человек может быть здоров в момент сдачи теста, а через три часа у него уже бешеная концентрация вируса. Это к вопросу об ”Алых парусах” в Петербурге, о противоэпидемических нормах во время чемпионата Европы по футболу и так далее.
— Особенностью ”третьей волны” называют достаточно высокую заболеваемость среди детей. Ваши наблюдения это подтверждают?
— Дети и раньше болели, но легко, чаще всего бессимптомно. В этом и была причина несерьезного отношения к коронавирусу: он, мол, опасен только для пожилых. И к третьей волне мы подошли с этим довольно глубоко укоренившимся убеждением. Но структура заболеваемости теперь очень изменилась. Активно и сильно начали заболевать молодые, они переносят болезнь тяжело, чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще умирают. И да — участились случаи заболевания среди детей. Сейчас каникулы, число контактов между детьми вроде бы значительно ниже, чем весной или осенью, тем не менее дети болеют часто и тяжело. Я пытался найти хоть одно сообщение за прошлый год о том, что на ИВЛ оказался ребенок, но такого не было. В эту волну из нескольких регионов уже были новости о детях, попавших на ИВЛ.
В Бурятии 9-летняя девочка оказалась на ИВЛ с 70-процентным поражением легких и с полиорганной недостаточностью. В Приамурье на ИВЛ попали три подростка. Из Якутии еще в мае врачи сообщали об утяжелении болезни среди детей и среди беременных, уже тогда там было несколько детей на ИВЛ. Недавно стало известно, что в Петербурге стало намного больше детей с тяжелым течением коронавируса — 90% поражения легких, реанимации, ИВЛ.
В детской Филатовской больнице реанимация практически постоянно заполнена, а на ИВЛ попадают даже дети без хронических заболеваний. В Астрахани открыли уже два временных госпиталя для детей, причем один из них — для новорожденных с ковидом. Впервые открыли детский госпиталь в Хабаровске, увеличили число коек в Иркутской области, открыли резервные госпитали в Новосибирске, Новокузнецке, Улан-Удэ. В Якутии раньше в больницах лежало 1−2% детей, теперь — 10%. В Бурятии вдвое больше, чем раньше, в Новосибирской области так же. В разных регионах врачи бьют тревогу по поводу ковида у детей.
— А как на заболеваемость влияет доля не привитого населения? Вирусологи говорят, что чем она больше — тем активнее вирус мутирует и тем больше заражает. Ваши таблицы и графики это подтверждают?
— Я могу только еще раз напомнить, что у нас слишком маленькая доля привитых. Тем не менее мы можем посмотреть на два симметричных кейса. В России заболеваемость коронавирусом — на уровне 25 тысяч человек в сутки, умирает примерно 770–800 человек в сутки. Это официальные данные оперштаба, но в этой ситуации мы можем оперировать ими, хотя избыточная смертность, как мы знаем, будет выше, только за июнь разница в 3,4 раза.
А есть данные из Великобритании, где уровень заболеваемости две недели назад превысил 50 тысяч в сутки, тогда как смертность от ковида сейчас — всего 50–60 человек в сутки. То есть там заболеваемость на пике ”третьей волны” выросла до 80% от пиков второй, а смертность составляет всего 5% от зимних пиков. Разница 16-кратная. В Великобритании одну дозу вакцины получило 68 процентов населения, две дозы — больше половины населения. У нас одну дозу получило 24 процента, две дозы — 16 процентов, причем больше четверти из них — только за последний месяц. То есть картина, которую мы видим, — это эффект вакцинации: даже не самая эффективная ”АстраЗенека” практически обнуляет смертность.