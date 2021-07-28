Эксперт: коронавирус злой и быстрый, он не щадит детей. Со временем Россия подарит миру целый ”зоопарк” штаммов

— На каких данных вы строите анализ поведения вируса?

— Мне интересна картина заболеваемости: как она выглядит в целом по стране, как — по регионам. Я вижу, например, что врачи в каком-то регионе или просто отдельно взятый врач говорят: прежние протоколы лечения ковида не работают, в больницу стали попадать молодые люди. Но по отдельности это ни о чем не говорит, это ничего не значит статистически, потому что не дает статистической картинки. И мне хотелось найти общие для разных регионов паттерны.

Врачи говорят, что больных стало тяжелее лечить. Средства, которые действовали раньше, действовать перестают. Протоколы, которые были апробированы и приняты, которые позволяли выводить пациентов из тяжелых состояний или не допускать тяжелого течения болезни, не действуют. Проверенные лекарства не работают.

Вирус стал гораздо заразнее. Если ”уханьский” штамм в среднем передавался от одного человека двум-трем, то нынешняя ”дельта” — уже шести-восьми. Это заразность, практически, как у ветряной оспы.

В Нидерландах, где штамм ”дельта” распространился за считаные недели, был показательный случай. В начале июля там устроили дискотеку на 600 человек. На входе надо было показывать отрицательный ПЦР-тест, сданный не раньше 72 часов. Несмотря на это, 165 человек, то есть больше четверти, после дискотеки заболели ковидом. Это значит, ПЦР с таким сроком действия больше не показателен. Об этом говорят и последние китайские исследования: вирусная нагрузка с этим штаммом растет очень быстро. Человек может быть здоров в момент сдачи теста, а через три часа у него уже бешеная концентрация вируса. Это к вопросу об ”Алых парусах” в Петербурге, о противоэпидемических нормах во время чемпионата Европы по футболу и так далее.

— Особенностью ”третьей волны” называют достаточно высокую заболеваемость среди детей. Ваши наблюдения это подтверждают?