Кажется, мы нашли первое в истории интервью Валерия Карпина. Он рассказывал о нарвской команде и готовился к всесоюзному турниру

В этом году мы много тренировались. Зимой проводили занятия в зале, который арендовала нам автобаза, играли на снегу. И вновь хорошо выступили в городских соревнованиях, а затем и в республиканском финале, где заняли первое место.

Получилось так, что очень тесные связи сложились у нас с шефами из автобазы, где была взрослая футбольная команда. Поэтому мы решили переименовать свою команду, и она стала называться ”Автомобилистом”. В прошлом году мы выиграли республиканский финал и ездили в Ереван на Всесоюзные соревнования. Заняли там пятнадцатое место. Могли, конечно, выступить и лучше, но нам, наверное, не хватило опыта.

В нашем пятом микрорайоне все мальчишки играют в футбол, даже совсем маленькие любят повозиться с мячом. Когда я учился еще в первом классе, к нам пришел тренер Юрий Герасимович Шаламовов и предложил организовать свою футбольную команду. Почти все ребята стали ходить на тренировки, и мы уже не просто играли где попало, а настоящем футбольном поле. Над нашим микрорайоном шефствовали Эстонская ГРЭС и автобаза № 13. Сначала команда называлась ”Энергетик”, и уже тогда сложился ее костяк, сохранившийся и по сей день. Пять лет назад мы впервые участвовали в соревнованиях на призы клуба ”Кожаный мяч”, а затем заняли второе место в республике в младшей возрастной группе и получили первые в своей жизни медали, которые хранятся у всех и сейчас.

Читатель RusDelfi прислал нам в редакцию вырезку из нарвской газеты 80-х годов. На страницах издания капитан местной команды "Автомобилист" Валера Карпин от первого лица рассказывает об успехах своего коллектива и дает характеристику своим партнерам. Да, это тот самый Карпин, который сейчас возглавляет сборную России и "Ростов".

Команда у нас очень дружная. И в жизни, и на поле наш девиз — ”Один за всех и все за одного”. Вот, например, на вратарь Толя Федоров. Так получилось, что на турнире в Таллине ему пришлось играть центральным защитником, и он со своей задачей отлично справился.

А его место в воротах занял Слава Лавринович, и мы поняли, что с такими вратарем не пропадешь. Особенно хорошо он борется за верховые мячи, на играх республиканского финала он был полным хозяином в нашей штрафной площадке. ”Ветераны” нашей команды — братья-близнецы Эдик и Виталик Лаанейыэ. В жизни отличить их трудно, а вот на поле легко. Эдик — полузащитник, всегда борется за мяч, не дает футболистам другой команды дух перевести. А Виталик играет в защите, он всегда спокоен, рассудителен, редко ошибается. Эдик родился на несколько минут раньше своего брата и потому как старший руководит братом на поле.

В обороне выделяется передний защитник Андрей Коноплев. Он всегда в гуще событий, хорошо играет головой, часто подключается в атаку, у него хороший удар. С первых дней в команде играет и Игорь Уде — правый защитник. Он очень цепкий, иногда кажется, что нападающий уже обошел его, но Игорь в последний момент все-таки умудряется дотянуться до мяча. Левый защитник Алеша Демишин — новичок команды, но очень хорошо вошел в наш коллектив. Парень он серьезный, всегда строго выполняет установку тренера.

В центре поля играет Эдик Сепп. Он очень техничен, хорошо видит поле, может дать отличный пас и нередко сам забивает голы. В прошлом году в Ереване он был признан лучшим игроком команды. Азат Зиязов и Эдик Баранов тоже играют в команде с первых дней. Эдик самый маленький в ”Автомобилисте”, но и самый юркий, может обвести подряд нескольких соперников. В нападении вместе со мной играет Олег Половинкин и Сережа Опекин. Играть с ним приятно. У Олега высокая стартовая скорость, он легко уходит от защитников, много забивает.