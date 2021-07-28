Кажется, мы нашли первое в истории интервью Валерия Карпина. Он рассказывал о нарвской команде и готовился к всесоюзному турниру(6)
Читатель RusDelfi прислал нам в редакцию вырезку из нарвской газеты 80-х годов. На страницах издания капитан местной команды "Автомобилист" Валера Карпин от первого лица рассказывает об успехах своего коллектива и дает характеристику своим партнерам. Да, это тот самый Карпин, который сейчас возглавляет сборную России и "Ростов".
RusDelfi приводит текст в полном объёме с комментарием Азата Зиязова, тогдашнего одноклубника Карпина, а ныне тренера эстонского "Легиона".
Слово — капитану. Стал мяч послушным
Валера Карпин представляет игроков нарвского ”Автомобилиста”, завоевавших право выступать во всесоюзном финале ”Кожаного мяча” в старшей возрастной группе.
В нашем пятом микрорайоне все мальчишки играют в футбол, даже совсем маленькие любят повозиться с мячом. Когда я учился еще в первом классе, к нам пришел тренер Юрий Герасимович Шаламовов и предложил организовать свою футбольную команду. Почти все ребята стали ходить на тренировки, и мы уже не просто играли где попало, а настоящем футбольном поле. Над нашим микрорайоном шефствовали Эстонская ГРЭС и автобаза № 13. Сначала команда называлась ”Энергетик”, и уже тогда сложился ее костяк, сохранившийся и по сей день. Пять лет назад мы впервые участвовали в соревнованиях на призы клуба ”Кожаный мяч”, а затем заняли второе место в республике в младшей возрастной группе и получили первые в своей жизни медали, которые хранятся у всех и сейчас.
Получилось так, что очень тесные связи сложились у нас с шефами из автобазы, где была взрослая футбольная команда. Поэтому мы решили переименовать свою команду, и она стала называться ”Автомобилистом”. В прошлом году мы выиграли республиканский финал и ездили в Ереван на Всесоюзные соревнования. Заняли там пятнадцатое место. Могли, конечно, выступить и лучше, но нам, наверное, не хватило опыта.
В этом году мы много тренировались. Зимой проводили занятия в зале, который арендовала нам автобаза, играли на снегу. И вновь хорошо выступили в городских соревнованиях, а затем и в республиканском финале, где заняли первое место.
Команда у нас очень дружная. И в жизни, и на поле наш девиз — ”Один за всех и все за одного”. Вот, например, на вратарь Толя Федоров. Так получилось, что на турнире в Таллине ему пришлось играть центральным защитником, и он со своей задачей отлично справился.
А его место в воротах занял Слава Лавринович, и мы поняли, что с такими вратарем не пропадешь. Особенно хорошо он борется за верховые мячи, на играх республиканского финала он был полным хозяином в нашей штрафной площадке. ”Ветераны” нашей команды — братья-близнецы Эдик и Виталик Лаанейыэ. В жизни отличить их трудно, а вот на поле легко. Эдик — полузащитник, всегда борется за мяч, не дает футболистам другой команды дух перевести. А Виталик играет в защите, он всегда спокоен, рассудителен, редко ошибается. Эдик родился на несколько минут раньше своего брата и потому как старший руководит братом на поле.
В обороне выделяется передний защитник Андрей Коноплев. Он всегда в гуще событий, хорошо играет головой, часто подключается в атаку, у него хороший удар. С первых дней в команде играет и Игорь Уде — правый защитник. Он очень цепкий, иногда кажется, что нападающий уже обошел его, но Игорь в последний момент все-таки умудряется дотянуться до мяча. Левый защитник Алеша Демишин — новичок команды, но очень хорошо вошел в наш коллектив. Парень он серьезный, всегда строго выполняет установку тренера.
В центре поля играет Эдик Сепп. Он очень техничен, хорошо видит поле, может дать отличный пас и нередко сам забивает голы. В прошлом году в Ереване он был признан лучшим игроком команды. Азат Зиязов и Эдик Баранов тоже играют в команде с первых дней. Эдик самый маленький в ”Автомобилисте”, но и самый юркий, может обвести подряд нескольких соперников. В нападении вместе со мной играет Олег Половинкин и Сережа Опекин. Играть с ним приятно. У Олега высокая стартовая скорость, он легко уходит от защитников, много забивает.
Сережа играет в команде первый сезон, но мы с ним уже сыгрались. Он очень высок, и за счет своего роста и хорошей прыгучести часто выигрывает борьбу за верховые мячи у ворот противника.
Спорт дня нас не ограничивается футболом. Все игроки команды — значкисты ГТО, участвуют во всех школьных соревнованиях. В этом году в качестве боковых судей судили матчи городского турнира ”Кожаного мяча” в младшей и средней возрастных группах, участвовали в субботнике по благоустройству стадиона ”Калев”. Ходим на все матчи взрослой команды ”Автомобилист”, за которую играет наш тренер. А ее игроки часто приходят к нам на тренировки, показывают различные технические приемы.
От имени команды хочу поблагодарить наших шефов с автобазы — бывшего спортивного методиста Бориса Песочинского, ныне директора спорткомбината ”Калев”, спортметодиста Анатолия Щербакова, капитана команды ”Автомобилист” Николая Бурдакова, председателя месткома профсоюза Марию Михайловну Григоренко, директора автобазы Владимира Даниловича Лисогора за постоянную заботу о команде, за большую помощь.
В августе мы будем играть на полях Вильнюса. Постараемся выступить лучше, чем в Ереване", — написал Валерий Карпин.
RusDelfi связался с другом детства Карпина
Азат Зиязов играл с Валерием Карпиным с семи лет. "Мы познакомились на футбольном поле. Валера позвал меня в нарвскую команду ”Энергия”, тренер Ю. Шаламов. Мы жили в соседних домах у 8-й школы г. Нарвы. Все свободное время проводили на местном стадионе. В юношеском возрасте вместе трижды участвовали в финальной стадии всесоюзного турнира "Кожаный мяч” в Ереване, Вильнюсе и Душанбе", — вспоминает ныне тренер ”Легиона” Зиязов.
Они учились в одной школе, по словам Азата, Валере легко давалась учеба, он учился без троек, хотя много времени уделял футболу.
"В 16-17 лет нас пригласили играть за таллиннское ”Динамо”, тренер В. Нещеретный — говорит он. — Для этого нам пришлось переехать в столицу Эстонской ССР. Валерий жил в районе Кристийне и учился в Таллиннском Политехникуме. Я жил в Копли".
Зиязов рассказал одну историю, которая хорошо характеризует Валерия Карпина.
”Мы жили в Таллинне, наc на выходные отпустили домой в Нарву. Поехали на поезде, а Валера купил маме цветы. Раньше поезд приостанавливался недалеко от вокзала, как раз возле наших домов. Мы спрыгнули на платформу и поняли, что Валера оставил цветы в вагоне. Он догнал поезд, запрыгнул в него, взял цветы и спрыгнул обратно. Я вам скажу, это был определенный риск, ведь поезд продолжал движение. Для него мама — святое, он очень хотел ее удивить и обрадовать”.
В 18-летнем возрасте Зиязова призвали в армию, и он пошел играть за местную ”Звезду” при таллиннском военном училище. ”В то время вышел указ, что в команды мастеров нужно вызывать больше молодых игроков. Тогда Валера попал в таллиннский ”Спорт”. Туда взяли только двух игроков 1969 года: Карпина и Юрия Шкоду. Потом уже в 1988 году его приказом перевели в ЦСКА, после окончания службы он перешел в воронежский ”Факел” и в 1990 году перешел в московский ”Спартак”.
Предлагали ли Карпину эстонское гражданство, чтобы выступать за национальную команду? ”Не думаю, так как в это время его карьера стала стремительно расти, и были интересные предложения из хороших клубов России, с перспективой играть за сборную России", — считает Зиязов.
Почему у нарвского парня из обычной семьи получилось добиться таких результатов в российском и европейском футболе, а у других нет?
”Я не скажу, что в детстве у него были видны какие-то особые навыки, мы все играли одинаково. Немаловажно, как у человека сложиться судьба, сможет ли он воспользоваться своим шансом. Мы жили в Советском Союзе, все на мир смотрели по-разному. Кто-то стал моряком, кто-то военным. Не у всех была возможность пойти такими ступенями, как у Валерия. Например, в команду ”Спорт” были приглашены два игрока 1969 года рождения. Попали Карпин и Шкода, это был отличный старт в то время”.
"После 1988 года мы разъехались, начали реже видеться. Хотя общаться продолжаем до сих пор. Поздравляю его с победами, но лишний раз стараюсь не тревожить”, — уточняет Зиязов.
Будучи тренером и выполняя тренерскую категорию ”A”, Азат ездил на стажировку к Карпину на сборы с ”Ростовом”. Но Карпин, как известно, не забывает и про Нарву.
”Он очень часто сюда приезжает, можно сказать, при любой возможности. Как-то встретил его просто на улице, в Нарва-Йыэсуу, где у него живет мама и есть дом. Два-три раза в год он точно приезжает домой”, — говорит он.
По его словам, Карпин иногда интересуется эстонским футболом, но Зиязов не стал уточнять, какого рода вопросы его волнуют. Если говорить про местных игроков, то этим занимаются эстонские агенты Евгений Новиков и Андрей Степанов, которые работают и с ”Ростовом” тоже.
В конце июля Российский футбольный союз назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России. Контракт до конца года, однако он не покинет клуб и будет совмещать две должности.
”Я рад. Интересно будет посмотреть, что получится. Ему однозначно будет сложно. Мало времени что-то изменить, матчи начнутся уже через месяц, в начале сентября. Но, думаю, он справится за счет харизмы, характера и своего упорства. Он авторитетный тренер. Я видел, как он общается с игроками — они его уважают. Он может быть и жестким, и может подстроиться под игрока. Многие обязаны ему своей карьерой, так как он в них поверил. Я думаю, все получится. Будем за него болеть”, — заключил Азат Зиязов.