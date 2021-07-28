28.07.2021, 13:30
”Мы доказали, что он работал на ГРУ”: Христо Грозев о голландце, из-за которого могут обыскивать шеф-редактора The Insider Доброхотова(7)
Paul Davey/SWNS SWNS.com
Полиция пришла к шеф-редактору The Insider Роману Доброхотову с обыском. Об этом журналист сообщил в своем твиттере. О том, что могло послужить причиной для обыска, ведущие Дождя спросили у журналиста Bellingcat Христо Грозева.
Грозев рассказал, что разговаривал с Доброхотовым 27 июля вечером. ”Все было по плану, он собирался вылетать сегодня в командировку”, — рассказал журналист. По словам Грозева, Доброхотов считал, что непрерывная публикация расследований гарантирует ему безопасное нахождение на территории России. Также он уточнил, что заявление, по которому проводится обыск, нерелевантно, а голландский журналист, который, вероятно, подал его в правоохранительные органы, работает на ГРУ.
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