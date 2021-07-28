28.07.2021, 10:10
Со 2 августа произойдут изменения в расписаниях поездов Elron
Foto: Madis Veltman
Новые расписания затронут все направления, и в большинстве случаев изменения будут в пределах нескольких минут.
”Успешный ход работ по расширению Балтийского вокзала означает, что для поездов будут установлены дополнительные ограничения скорости, в результате чего будет необходимо скорректировать и все расписания. К счастью, в основном изменения будут незначительными, однако в случае некоторых отдельных поездов расписание изменится на пару десятков минут. В связи с этим просим всех пассажиров проверить привычные для них времена отправлений”, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.
Более подробную информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron, и уже совсем скоро она будет размещена на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.