Со 2 августа произойдут изменения в расписаниях поездов Elron

”Успешный ход работ по расширению Балтийского вокзала означает, что для поездов будут установлены дополнительные ограничения скорости, в результате чего будет необходимо скорректировать и все расписания. К счастью, в основном изменения будут незначительными, однако в случае некоторых отдельных поездов расписание изменится на пару десятков минут. В связи с этим просим всех пассажиров проверить привычные для них времена отправлений”, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.