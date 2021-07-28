За сутки в Эстонии прибавилось 173 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 76 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 59 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 25, в Тартумаа — 18, в Ида-Вирумаа — 12 и в Вильяндимаа — 10 новых случаев заражения. В Рапламаа прибавилось шесть, в Ляэнемаа и Ярвамаа — по четыре, в Вырумаа — три, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по два, в Ляэне-Вирумаа и Пылвамаа — по одному новому положительному результату теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В девяти случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 96 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,2%.

За сутки открыли две новых истории болезни COVID-19. По состоянию на утро 28 июля в больницах находится 35 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается три пациента, из которых на управляемом дыхании два человека.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 59 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 18 человек (51%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умер 1 271 зараженный коронавирусом.

За сутки ввели 6 142 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 627 375 людям, курс вакцинации завершен у 552 952 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 56,5%.

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