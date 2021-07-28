Российский теннисист Медведев — судье о жаре в Токио: ”Если я умру, кто будет отвечать?”

Он дважды вызывал физиотерапевта, а по ходу второго сета регулярно сгибался от утомления.

В концовке сета судья на вышке спросил Медведева, все ли в порядке. Россиянин ответил: ”Я могу доиграть матч, но могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?”

После второго сета игроки отправились на 10-минутный перерыв, предусмотренный правилами в условиях экстремальной жары. Несмотря на жару, Медведев выиграл матч и вышел в четвертьфинал.

В женском турнире испанка Паула Бадоса не смога доиграть четвертьфинал Олимпиады против Маркеты Вондроушовой. Она снялась после первого сета, проигранного 3:6.

Испанке стало плохо из-за жары. Она не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли на коляске.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

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