На Штромке спасатели доставили агрессивного нетрезвого мужчину из воды в вытрезвитель

Во вторник, 27 июля, в 19:40 на пляже Штромка сотрудник береговой охраны G4S заметил, что в воде по плечи находится нетрезвый мужчина в возрасте за 40. Незадолго до этого береговая охрана сделала мужчине замечание, что нельзя идти купаться нетрезвым.

Когда спасатели заметили, что мужчина все-таки пошел в воду, они подошли к нему и попросили выйти на берег. В ответ мужчина проявил агрессию и оказал физическое сопротивление. Для обеспечения безопасности мужчины спасатели на воде доставили его на берег.

На берегу сотрудники береговой охраны незамедлительно позвонили в Центр тревоги. Прибывшая на место происшествия полиция доставила мужчину в вытрезвитель.

Спасатели на воде напоминают: алкоголь и водоем несовместимы. Нетрезвый человек перестает ощущать опасность, его сознание затуманено, и даже люди, которые хорошо плавают, в воде могут подвергнуть себя серьезной опасности.