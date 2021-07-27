СЕГОДНЯ | Эстонская фантастическая четверка гребцов в погоне за олимпийской медалью

Самое интересное за день:

4.30 — гребля, мужские четверки (Юри-Микк Удам, Аллар Райа, Тыну Эндрексон, Каспар Таймсоо). Шансов мало, у букмекеров так наша четверка вообще считается аутсайдером, но мы верим, что парни могут собраться на решающую гонку.

с 6.15 — парусный спорт, женщины, класс RS:X (Ингрид Пууста). Наша яхтсменка занимает пока 15 место в общем зачете. Сегодня как раз можно забраться повыше.

8.00 — велоспорт, индивидуальная разделка среди мужчин (Танель Кангерт). Будет сложно, но вдохновленный победой наших фехтовальщиц, Танель просто полетит к золоту.

13.36 — плавание, женщины 200 м брассом (Энели Ефимова). Больше стартов — больше опыта. на следующей Олимпиаде Энели будет сражаться уже за медали.

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