"Слово — серебро. Фехтование — золото". Как на победу эстонских шпажисток в Токио реагируют пользователи Delfi

"Чудо какая новость!!! Так и хочется каждую обнять!!! Особенно пронзило, что одна из Хаапсалу. Помним фильм ”Фехтовальщик”" — пишет анонимный комментатор Дельфи под новостью о победе.

А дальше эту волну подхватывают и другие: "Больше всего я рад за Эмбрих и Лехис. Эмбрих — самая титулованная и выиграть в конце своей кареры ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО- это ОФИГЕННО!!! Молодцы, конечно, все 4 женщины, ими гордятся одинаково и эстонцы и русские Эстонии!"

"Во время просмотра последнего матча спина взмокла!"

"Супер! Поздравляю! Отличная награда за проделанную работу!"

"Невероятный матч, нервных клеток потерял ОЧЕНЬ много. Эстонские женщины сильные! Поздравляю"

Однако, как всегда, есть и ложка дёгтя.

"Короче говоря, эстонские фехтовальщицы оказались на самом деле русскими :)" — гласит один из комментариев на Дельфи.

Тут же ему отвечает другой: "Вы кроме национальности еще о чем-то думаете в жизни? Индивидуально Катрина Лехис была лучшей в этот раз. Но я как эстонец рад и за Беляеву,Эмбрих и Кирпу".

"Вот,так бы и политики не ругались с Россией, а сотрудничали,может и народ бы был в золоте," — призывает объединяться с соседями третий.

Чувствуют тренеров сборной:

"Виктора Ивановича помним и любим. Эрика умничка. И вообще все девчонки проявили сегодня характер, просто нет слов. Катя вытащила тяжелейший бой. И Кабермаа, и Новоселову респектище. А Сырумаа (президент ЭОК — прим. RusDelfi) и государство должны не поскупиться, такие победы бесценны!"

Но есть и волнующиеся о таком насущном ковиде:

"ПОФИГ, ДОСТАЛИ УЖЕ СВОЕЙ ОЛИМПИАДОЙ, ЕЗДЯТ — ЗАРАЗУ РАЗВОЗЯТ".

Сразу несколько пользователей начинают тиражировать мем: "Слово — серебро, фехтование — золото".

"Дельфи забыли написать: самые сэксуальные эстонскии девушки взяли золото!"- напоминает ещё один анонимный персонаж.

"Мои поздравления из автобуса Рига-Таллинн. Все пассажиры автобуса смотрели поединок вместе со мной с лаптопа!" — пишет уже, наверное, прибывший в Таллинн, путешественник.