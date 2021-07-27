Танель Кийк: новый план вакцинации будет обнародован на этой неделе

"Я ознакомился с замечаниями Госконтроля. Некоторые из них актуальны и разумны, с некоторой критикой я не согласен", — сказал министр и отметил, что план вакцинации в данный момет обновляется.

"Многие цели более четко сформулированы. Помимо общего охвата взрослых, мы теперь говорим о более высоком целевом показателе среди пожилых людей. В возрастной группе 60+ мы хотели бы вакцинировать 80 % уже к началу ноября. Также добавилась цель вакцинировать детей в возрасте от 12 до 17 лет, поскольку теперь их разрешено вакцинировать препаратом Pfizer/BioNTech и Moderna", — рассказал Кийк.

Кийк также отметил, что спрос на вакцинацию растет: на прошлой неделе 22 000 человек сделали прививку от коронавируса, что на 6000 больше, чем неделей ранее.

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