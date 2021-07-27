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27.07.2021, 19:40
ФОТО И ВИДЕО | В Ярвамаа горит злаковое поле. В опасности также перелесок
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Сегодня во второй половине дня в волости Тюри (
Ярвамаа
) загорелось убранное поле, где выращивались злаковые.
Пожар произошел рядом с селом Кахала. Дым от пожара виден на километры.
На месте работают пожарные.
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