Новости Эстонии
27.07.2021, 18:42

Премьер-министр Кая Каллас вынуждена прервать отпуск и срочно вернуться на работу

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Priit Simson
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в Facebook, что прерывает отпуск и возвращается к работе, так как Госконтроль выявил серьезные проблемы в организации вакцинации.

"Госконтроль отметил, что на наших складах лежат тысячи доз неиспользованной вакцины — по состоянию на прошлую неделю целых 170 000 доз вакцины Pfizeri и Moderna . В то же время по Эстонии свыше ста тысяч человек хотят и нуждаются в вакцине, но по каким-то причинам не смогли ее получить. Это недопустимая ситуация", — сказала глава правительства.

"Организация вакцинации и раньше вызывала серьезные вопросы, поэтому я постоянно требовала от Минсоцдел обзоров и действий. Сегодня в свете анализа Госконтроля я потребовала в ходе двухчасовой встречи от отвечающего за вакцинацию министра здоровья и труда Танеля Кийка содержательных ответов и конкретных сроков, в течение которых проблемы будут решены", - сообщила Каллас

"Лежащая на полках вакцина должна поступить туда, где есть желающие и имеется ее нехватка. Вакцинированные люди обеспечат открытость Эстонии", - сказала премьер-министр.

Отпуск Каллас должен был продлиться до 30 июля. Обязанности главы правительства исполнял до сего дня министр госуправления Яак Ааб.

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