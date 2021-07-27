Эстония вручила иранскому дипломату ноту протеста

Эстония считает такое нарушение недопустимым. "Это достойный сожаления инцидент, который, надеемся, больше не повторится", — отмечается в заявлении МИД Эстонии.

Иранский военный корабль Sahand в пятницу, 23 июля, зашел в территориальные воды Эстонии, не имея на то разрешения, и покинул их после соответствующего распоряжения эстонских властей.

Корабль участвовал в военно-морском параде в честь 325-летия флота России в Санкт-Петербурге 25 июля.