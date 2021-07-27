27.07.2021, 17:56
Эстония вручила иранскому дипломату ноту протеста(18)
AP
Министерство иностранных дел Эстонии во вторник, 27 июля, вручило в Хельсинки временному поверенному в делах Ирана Ахмаду Хаджи Хоссейну ноту протеста в связи с нарушением 23 июля иранским военным кораблем Sahand морской границы Эстонии, пишет rus.err.
Эстония считает такое нарушение недопустимым. "Это достойный сожаления инцидент, который, надеемся, больше не повторится", — отмечается в заявлении МИД Эстонии.
Иранский военный корабль Sahand в пятницу, 23 июля, зашел в территориальные воды Эстонии, не имея на то разрешения, и покинул их после соответствующего распоряжения эстонских властей.
Корабль участвовал в военно-морском параде в честь 325-летия флота России в Санкт-Петербурге 25 июля.