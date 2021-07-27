"Каллас, критиковавшая в прошлом году Ратаса, теперь сама слепо летит в стену!" Осиновский предрекает тяжелую коронавирусную осень

В программе Erisaade на портале Delfi Осиновский отметил низкий уровень организации вакцинации. Сотни тысяч доз вакцин лежат на складах. Охват вакцинацией населения в Эстонии один из самых низких в ЕС, сегодня уже ясно, что к началу учебного года мы не выйдем на необходимый уровень.

По его словам, он еще весной предупреждал, что наступит время, когда вакцины будет предостаточно, но закончатся желающие делать прививку. "Дальновидности и планирования в таком важном процессе было крайне мало". — сказал он.

Надвигается третья волна коронавируса, и сегодняшние цифры заболевших приближаются к 200 за сутки.

По мнению Осиновского лишь только ограничительных мер в отношении непривитых уже недостаточно. Скептически оценивая ситуацию, депутат Рийгикогу сомневается, что осенью с приходом третьей волны вообще можно будет избежать введения всеобщих ограничений. "Мы идем навстречу третьей волне таким образом, что риск повторения весеннего сценария очень-очень велик", — считает он.

По мнению одного из лидеров социал-демократов, планы вовлечения русскоязычных жителей в процесс иммунизации так и остались нереализованными. "Говорили, что для Ида-Вирумаа сделают отдельную программу. Но на деле нет ничего!" — выносит свою оценку Осиновский.

"Год назад Кая Каллас как лидер оппозиции говорила о летних промахах Юри Ратаса в подготовке к новой волне. Но это лето показало, что точно таким же образом двигаются с закрытыми глазами и сейчас", — охарактеризовал Осиновский действия премьер-министра и его команды в борьбе с COVID-19".

Полностью программу (на эстонском языке) вы можете послушать ЗДЕСЬ.

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