ВИДЕО | Марокканец попытался откусить ухо новозеландцу во время боксерского турнира на Олимпиаде

Соперник не пострадал, а судья из Шри-Ланки не заметил произошедшего, поэтому никак не наказал боксера из Марокко. Новозеландцу пришлось доказывать свое превосходство в рамках правил — он выиграл все три раунда и вышел в следующий круг.