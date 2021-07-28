28.07.2021, 11:52
ВИДЕО | Марокканец попытался откусить ухо новозеландцу во время боксерского турнира на Олимпиаде(1)
Фото: скриншот
Марокканский боксер Юнес Баала в поединке 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады в Токио попытался укусить за ухо своего оппонента, новозеландца Дэвида Ньюика. Но Майком Тайсоном представитель африканской страны так и не стал.
Соперник не пострадал, а судья из Шри-Ланки не заметил произошедшего, поэтому никак не наказал боксера из Марокко. Новозеландцу пришлось доказывать свое превосходство в рамках правил — он выиграл все три раунда и вышел в следующий круг.
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