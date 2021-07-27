Swedbank подарит молодым клиентам первые ценные бумаги

Дарить ценные бумаги своим достигшим совершеннолетия клиентам Swedbank продолжит и в предстоящие годы, когда бесплатные паи фонда смогут получать от 8 000 до 10 000 клиентов Swedbank.

”При инвестировании первый шаг всегда самый трудный, поэтому мы хотим устранить этот барьер для молодых людей, чтобы ещё больше людей могли обеспечить свою экономическую безопасность на будущее за счёт долгосрочных инвестиций”, — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла. ”Также полезно начинать инвестировать как можно раньше, потому что в долгосрочной перспективе обычно достигаются лучшие результаты”.

По словам Уллы, новая инициатива является частью стратегии банка, в ходе реализации которой были отменены комиссии за транзакции при операциях с акциями стран Балтии и снижена до самых выгодных в Эстонии значений комиссия за транзакции при операциях с иностранными акциями. Всё это делается с целью развития культуры сбережений и инвестиций в Эстонии. ”Мы надеемся, что, подарив паи фонда Robur, мы дадим молодым людям ещё один мощный импульс для получения их первого инвестиционного опыта, который принесёт им пользу на всю жизнь”.

Опрос молодых людей в возрасте 18–25 лет, проведённый Swedbank в декабре прошлого года, также показал большой интерес к инвестированию среди молодёжи: 61% респондентов хотели получить больше информации о начале инвестирования, а 41% хотели узнать больше о пенсиях и других возможностях долгосрочного инвестирования.

Комментируя результаты опроса, руководитель розничного банкинга Swedbank заявил, что инвестирование — очень важный вопрос для молодёжи, и отрадно видеть, как люди думают о своих финансах уже в самом начале взрослой жизни. ”Благодаря нашему подарку, молодые люди сразу станут совладельцами множества компаний, в том числе таких популярных технологических гигантов, таких как Apple, Microsoft или Amazon”.

Две трети инвесторов Swedbank в возрасте 18–25 лет имеют в своем портфеле акции или паи более чем одной компании, и большинство сделок совершается с эстонскими или балтийскими акциями. Кроме того, для молодёжи привлекательны акции международных технологических и телекоммуникационных компаний, а также производителей автомобилей.