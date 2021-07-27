27.07.2021, 16:30
В ЕС 70% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса(2)
Foto: Argo Ingver
В Евросоюзе 70% населения получили хотя бы одну прививку от коронавируса, а 57% жителей старше 18 лет полностью вакцинированы, сообщила в Брюсселе во вторник, 27 июля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Тем не менее, по ее словам, дельта-вариант SARS-CoV-2 "очень опасен", в связи с чем фон дер Ляйен обращается "ко всем, у кого есть возможность привиться, сделать это ради своего здоровья и защиты других", пишет DW.
ЕС обладает достаточным количеством вакцин для всех, заверила глава Еврокомиссии. Цель ЕС — полностью вакцинировать как минимум 70% взрослого населения до конца лета.