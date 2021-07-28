ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему в поездах Elron плата за провоз велосипеда выше обещанной?

Для облегчения жизни клиентов и обслуживающего персонала цены билетов всегда округлялись с точностью до 10 центов. Цены округляются соответственно обычным правилам округления. Наши льготные билеты (для учащихся и пенсионеров) продаются со скидкой 30% и тоже при этом округляются.

В качестве примера приведем билет на маршрут Таллинн — Саку, который со скидкой стоит 1,47, но округленно цена составляет 1,50 евро. Билет Таллинн — Тапа со скидкой стоит 3,22, но цена округлена до 3,20, то есть скидка в данном конкретном случае больше, чем 30%. Такая же ситуация в экспрессе Таллинн — Йыгева, где стоимость билета с 30% скидкой должна бы составлять 7,63 евро, но в действительности билет стоит 7,60.