28.07.2021, 13:54
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему в поездах Elron плата за провоз велосипеда выше обещанной?
Anni Õnneleid
"По словам железнодорожной компании Elron билет за провоз в вагоне велосипеда должен стоить 50% от стоимости билета для пассажира. Однако полный билет для проезда по маршруту Таллинн — Кийза стоит 2,7 евро, половина — это 1,35 евро, но плата за велосипед составляет 1,4 евро. То есть на самом деле — 52% от стоимости билета для пассажира. Почему?" - спрашивает читатель.
Отвечает коммерческий директор Elron Ронни Конго
Для облегчения жизни клиентов и обслуживающего персонала цены билетов всегда округлялись с точностью до 10 центов. Цены округляются соответственно обычным правилам округления.
Наши льготные билеты (для учащихся и пенсионеров) продаются со скидкой 30% и тоже при этом округляются.
В качестве примера приведем билет на маршрут Таллинн — Саку, который со скидкой стоит 1,47, но округленно цена составляет 1,50 евро. Билет Таллинн — Тапа со скидкой стоит 3,22, но цена округлена до 3,20, то есть скидка в данном конкретном случае больше, чем 30%. Такая же ситуация в экспрессе Таллинн — Йыгева, где стоимость билета с 30% скидкой должна бы составлять 7,63 евро, но в действительности билет стоит 7,60.