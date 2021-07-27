27.07.2021, 16:20
ОИ-2020 | Русские правят в тхэквондо. И второй день подряд — три золота на Олимпиаде!(11)
Фото: Scanpix
Владислав Ларин выиграл для России вторую золотую медаль в турнире по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. В финале повержен македонский спортсмен Деян Георгиевский — 15:9.
Напомним, что вчера в категории до 80 кг принес золото Максим Храмцов. До этого серебро в категории до 57 кг у женщин завоевала Татьяна Минина, а бронзу в категории до 58 кг у мужчин - Михаил Артамонов.
Всего же в четвертый день Олимпийских игр сборная России получила три золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Общий зачет по медалям сейчас выглядит так:
(золото – серебро – бронза – всего)
1. Япония – 10-3-5 (18)
2. США – 9-7-8 (24)
3. Китай – 9-5-7 (21)
4. Россия – 7-7-4 (18)
5. Великобритания – 4-5-3 (12)
6. Южная Корея – 3-2-5 (10)
7. Австралия – 3-1-5 (9)
8. Канада – 2-3-3 (8)