На фестивале Station Narva будет работать вакцинационный автобус Нарвской больницы

На протяжении всего фестиваля желающие смогут пройти вакцинацию в вакцинационном автобусе Нарвской больницы, который расположится у входа в Нарвский замок — главное место проведения мероприятия в этом году. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной регистрации. Используется вакцина Pfizer, вторая доза вводится через шесть недель, а максимальная защита от вируса достигается через неделю после введения второй дозы. При вакцинации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Для обеспечения безопасности на фестивале проверяют сертификат здоровья всех гостей, который подтверждает прохождение вакцинации против COVID-19, перенесение болезни или отрицательный результат теста. Сертификат здоровья действителен вместе с документом, удостоверяющим личность. Фестиваль также предлагает всем обладателям билетов на Station Narva пройти на месте бесплатное экспресс-тестирование. На территорию фестиваля в Нарвском замке могут попасть только гости, сделавшие тест, или обладатели сертификата здоровья.

”Вакцинационный автобус Нарвской больницы будет находиться в согласованном с организаторами фестиваля месте — при желании там смогут вакцинироваться все желающие. Надеемся на плодотворное и приятное сотрудничество”, — комментирует руководитель Нарвской больницы Доктор Аго Кыргвеэ.

Хелен Сильдна, главный организатор Station Narva, добавляет: ”Чтобы вернуться к нормальной жизни, беззаботно встречаться и наслаждаться музыкой и культурой, важно, чтобы как можно больше людей были вакцинированы против COVID-19. От этого также зависит проведение культурных мероприятий. Поэтому нам особенно приятно, что вакцинационный автобус Нарвской больницы также прибудет на наш фестиваль”.

Во все дни проведения фестиваля у входа в Нарвский замок работает вакцинационный автобус и открыт пункт экспресс-тестирования:

Чт., 5 августа, 11:00–20:00

Пт., 6 августа, 11:00–00:00

Сб., 7 августа, 11:00–00:00

Вы можете принять участие в фестивале, если: