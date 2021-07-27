27.07.2021, 16:10
Март Хельме: трио Хельме будет баллотироваться на местных выборах в Таллинне(4)
Delfi
Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме подтвердил Delfi, что трио Хельме (то есть он сам, его сын Мартин и супруга Хелле-Мооника) будет баллотироваться на выборах местных самоуправлений в Таллинне.
В субботу Март Хельме сообщил, что намерен баллотироваться в Ласнамяэ. Округа, где выступят другие члены его семьи он называть не пожелал. "Я же не могу сейчас открывать все карты", — сказал он сегодня Delfi.
EKRE планирует обнародовать свой предвыборный список в середине августа.
По словам Марта Хельме, целью EKRE является прекращение единоличного правления в столице Центристской партии.