ГРАФИКИ | Уже в начале июля было видно, что к концу месяца число новых инфицированных за сутки будет исчисляться сотнями

По словам специалиста по математическим прогнозам, в начале июля индекс (коэффициент) репродукции R превысил единицу и весь месяц продолжал расти. Сейчас он находится между 1,4 и 1,5. Это означает, что добавившиеся сегодня 193 новых инфицированных могут заразить от 270 до 289 человек.

Последний раз такое высокое значение R было в начале ноября, поэтому нынешняя ситуация сравнима с той, что была в тот период. Главное отличие в том, что сейчас по Эстонии распространяется гораздо более заразный штамм "дельта" (индийский). Другое отличие состоит в том, что к настоящему времени в стране 548 830 полностью вакцинированных и 132 717 переболевших коронавирусом.

Фишер отметила, что доля пожилых людей среди инфицированных в Эстонии очень мала — это говорит о том, что в деле вакцинации достигнут определенный успех и вакцины дают эффективную защиту.

В то же время уровень вакцинации взрослых в Эстонии составляет всего 56%, для возникновения популяционного иммунитета этого явно недостаточно, и поэтому вирус имеет относительно благоприятную почву для распостранения.

По оценке вирусолога Андреса Меритса, для создания популяционного иммунитета должны быть вакцинированы не менее 90%, а в идеале — 95% населения.

График измнеения уровня заболеваемости (показатель за 14 дней на 100 000 человек населения)

График изменения индекса репродукции

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