Новости Эстонии
27.07.2021, 14:09

В рамках кампании "Ранец 2021" в Таллинне помогут 408 школьникам

 
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Pilt on täiesti illustratiivne
Foto: Ilmar Saabas
В этом году финальное мероприятие кампании по подготовке ранцев для детей из малообеспеченных семей ”Ранец 2021” проводится в непривычном формате. 408 ранцев, укомплектованных необходимыми школьными принадлежностями, символически переданы таллиннским районным отделам соцобеспечения сегодня, в 13:00, в бюро Таллиннского общества Красного креста Эстонии (ул. Эха, 8).

Кампанию ”Ранец 2021” организует Таллиннское общество Красного креста Эстонии, город оказывает финансовую поддержку комплектации 408 ранцев. Списки нуждающихся семей были составлены в сотрудничестве с работниками таллиннских районных отделов соцобеспечения.

Кампания ”Ранец” проводится в Таллинне уже с 1994 года и ориентирована на помощь отправляющимся в школу детям из малообеспеченных семей. Ранее эта кампания носила название ”Счастливый первый школьный день для каждого ребенка”.

Таллиннская мэрия и горсобрание поддерживают кампанию с 2001 года.

Кампанию ”Ранец 2021” поддержали город Таллинн, OÜ Lendliis, AS Gasell, Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны, Транспортный департамент, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS, Эстонский Красный крест, OÜ Noires HA.

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