В рамках кампании "Ранец 2021" в Таллинне помогут 408 школьникам
Кампанию ”Ранец 2021” организует Таллиннское общество Красного креста Эстонии, город оказывает финансовую поддержку комплектации 408 ранцев. Списки нуждающихся семей были составлены в сотрудничестве с работниками таллиннских районных отделов соцобеспечения.
Кампания ”Ранец” проводится в Таллинне уже с 1994 года и ориентирована на помощь отправляющимся в школу детям из малообеспеченных семей. Ранее эта кампания носила название ”Счастливый первый школьный день для каждого ребенка”.
Таллиннская мэрия и горсобрание поддерживают кампанию с 2001 года.
Кампанию ”Ранец 2021” поддержали город Таллинн, OÜ Lendliis, AS Gasell, Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны, Транспортный департамент, AS Svensky Kaubandus, Marmiton AS, Эстонский Красный крест, OÜ Noires HA.