27.07.2021, 14:50
Госконтролер: у правительства все еще нет плана вакцинации, представленный проект никуда не годится!(29)
Foto: Hendrik Osula
Государственный контролер Янар Холм отправил премьер-министру Кае Каллас меморандум, в котором он выражает свое недоумение из-за медленного темпа вакцинации и в пух и прах разносит подготовленную Министерством социальных дел программу вакцинации.
Госконтролер отмечает, что вакцины сейчас достаточно, а у правительства нет действующего плана вакцинации еще с 1 июля.
Установленные в различных планах вакцинации цели неизмеримы и устанавливаются таким образом, чтобы их можно было "притянуть за уши", отмечает Холм.
В представленном правительству 8 июля новом плане вакцинации нет ни слова о молодежи и слабовакцинированных регионах, там не указано, как цели будут воплощаться в жизнь, критикует госконтролер.
Он также отмечает, что организация вакцинации не гибкая, ее не смогли достаточно гибко приспособить к обстоятельствам.