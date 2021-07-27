Госконтролер: у правительства все еще нет плана вакцинации, представленный проект никуда не годится!

Госконтролер отмечает, что вакцины сейчас достаточно, а у правительства нет действующего плана вакцинации еще с 1 июля.

Установленные в различных планах вакцинации цели неизмеримы и устанавливаются таким образом, чтобы их можно было "притянуть за уши", отмечает Холм.

В представленном правительству 8 июля новом плане вакцинации нет ни слова о молодежи и слабовакцинированных регионах, там не указано, как цели будут воплощаться в жизнь, критикует госконтролер.

Он также отмечает, что организация вакцинации не гибкая, ее не смогли достаточно гибко приспособить к обстоятельствам.