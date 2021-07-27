Застрявшие из-за новых таможенных правил 50 000 посылок AliExpress наконец доставлены в Эстонию

В Эстонию прибыло почти 50 000 посылок, застрявших в международной цепочке доставки. Сингапурская почта отправила товары в Эстонию в конце мая, но из-за неправильно установленного назначения они через Нидерланды попали в Финляндию.

Сотрудники Omniva обнаружили, что это в основном товары с AliExpress. Некоторые из них были отправлены еще в начале года. Это товары с низкой стоимостью, то есть их стоимость не превышает 22 евро.

Все же они попали на территорию ЕС до 1 июля, когда стало обязательным декларировать и платить налог со всех товаров извне ЕС вне зависимости от их стоимости. Поэтому получатели могут вздохнуть спокойно — они получат свои посылки без доплат и без обязательного декларирования.

Консолидация международных посылок в последнее время становится все более распространенным явлением, когда некоторые международные предприятия, оказывающие логистические услуги, удерживают посылки, чтобы потом отправить разом более крупные объемы товаров, тем самым сэкономив.