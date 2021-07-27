ФОТО и ВИДЕО | В Германии произошел взрыв на химзаводе Bayer

На химическом заводе Bayer в городе Леверкузен в Германии произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

Согласно сообщению, взрыв прогремел утром 27 июля. Как передают свидетели происшествия, над территорией химзавода поднимается большой столб дыма.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

Местных жителей предупредили о необходимости плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу, сообщается в Twitter промышленного парка Chempark, где расположен завод. Также полиция перекрыла дороги вокруг территории завода.

Как пишет Reuters, взрыв произошел на территории промышленной площадки, где сжигаются отходы, что стало его причиной пока непонятно. Агентство гражданской обороны Германии предупредило жителей Леверкузена о максимальном чрезвычайном уровне опасности.

По данным Bild, полиция полностью перекрыла автомагистраль на западе города, из района, примыкающего к химическому предприятия эвакуируют строителей и другой персонал.

Chempark — один из крупнейших химических технопарков Европы. Помимо Bayer, на площадке работает около 70 других исследовательских и производственных компаний.