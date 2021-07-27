Юферева-Скуратовски: владение эстонским языком не гарантирует русскоязычным жителям успех в карьере

Даже при наличии таких преимуществ, как наличие высшего образования, эстонского гражданства и хорошего владения эстонским языком, у работников другой национальности все равно меньше возможностей стать руководителем или высшим специалистом по сравнению с эстонцами (Saar & Helemäe, 2016).

Действительно, без хорошего владения эстонским возможности для трудоустройства в Эстонии весьма ограничены, но сам по себе эстонский язык так же не является ключом успеха. Поэтому будет логично, если родители сделают ставку на всестороннее развитие ребенка, раскрытие его способностей, которые помогут определиться с выбором профессии. В какой именно школе — с русским или эстонским языком обучение это лучше делать, должны выбирать родители, но никак не политики.

Согласно мониторингу интеграции, лишь 17% жителей другой национальности считает, что обучение в школе должно проходить полностью на эстонском языке. А теперь внимание! Среди тех, кто поддерживает для своих детей школьное образование только на эстонском языке почти треть (28%) были люди с основным или еще более низким уровнем образования. Среди родителей со средним и высшим образованием этот показатель составлял лишь 16% и 15% соответственно.

Я могу предположить, что люди с низким уровнем образования могут ошибочно считать, что если они отдадут ребенка в школу с эстонским языком обучения, то ребенок будет непременно успешен и впоследствии востребован на рынке труда. Разумеется, способности детей очень разные. Но правда заключается в том, если ребенку, которому нужна помощь, не помогать в школе и надеяться на то, что ”он сам как-нибудь справится” или ”в школе всему научат”, результаты могут сильно разочаровать, как самих родителей, так и детей. Это касается процесса образования в любой школе, но в школе с неродным языком обучения вдвойне.