Лутсар: научный совет может рекомендовать ввести ограничения для невакцинированных людей

Лутсар добавила, что научный совет может рекомендовать установить дополнительные ограничения для тех, кто еще не вакцинировался.

"У нас достаточно вакцин, у нас достаточно мест, где можно вакцинироваться, поэтому все, кто еще не вакцинировался, могли бы точно пройти вакцинацию", — сказала она.

Лутсар сообщила, что после заседания в понедельник совет еще не представил правительству рекомендации на осень, поэтому окончательной программы действий еще нет. Она добавила, что сейчас разработка программы осталась домашним заданием для членов научного совета.

Вирусолог подчеркнула, что сейчас число заражений начало расти и 90% новых случаев — дельта-штамм коронавируса. К счастью, так как многие люди уже вакцинированы, тяжело заболевших и летальных исходов значительно меньше.

Значит, используемые сейчас вакцины дают достаточно эффективную защиту от дельта-штамма, объяснила Лутсар.