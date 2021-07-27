Олимпиадa-2020
27.07.2021, 12:34

Украинская триатлонистка отстранена от Олимпиады за положительную допинг-пробу

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Фото: Scanpix
Юлия Елистратова пропустит олимпийский турнир по триатлону из-за положительного допинг-теста — за день до старта на Играх-2020. Олимпиада в Токио могла стать четвертой в карьере Елистратовой.

Допинг-проба спортсменки, которая была взята 5 июня на Кубке Европы в Днепре, дала положительный результат на эритропоэтин, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Елистратова должна была стартовать на олимпийском турнире по триатлону 27 июля, но вчера узнала про положительную пробу и не вышла на старт.

В итоге в олимпийском триатлоне лучшей стала итальянка Элис Бетто. Эстонка Кайди Кивиойа не смогла финишировать.

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