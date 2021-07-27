Украинская триатлонистка отстранена от Олимпиады за положительную допинг-пробу

Допинг-проба спортсменки, которая была взята 5 июня на Кубке Европы в Днепре, дала положительный результат на эритропоэтин, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Елистратова должна была стартовать на олимпийском турнире по триатлону 27 июля, но вчера узнала про положительную пробу и не вышла на старт.

В итоге в олимпийском триатлоне лучшей стала итальянка Элис Бетто. Эстонка Кайди Кивиойа не смогла финишировать.

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