27.07.2021, 12:34
Украинская триатлонистка отстранена от Олимпиады за положительную допинг-пробу(5)
Фото: Scanpix
Юлия Елистратова пропустит олимпийский турнир по триатлону из-за положительного допинг-теста — за день до старта на Играх-2020. Олимпиада в Токио могла стать четвертой в карьере Елистратовой.
Допинг-проба спортсменки, которая была взята 5 июня на Кубке Европы в Днепре, дала положительный результат на эритропоэтин, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Елистратова должна была стартовать на олимпийском турнире по триатлону 27 июля, но вчера узнала про положительную пробу и не вышла на старт.
В итоге в олимпийском триатлоне лучшей стала итальянка Элис Бетто. Эстонка Кайди Кивиойа не смогла финишировать.
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