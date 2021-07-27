"Флора" играет с польской "Легией" в Лиге чемпионов

Первый матч "Флора" сыграла достойно. Команда из Эстонии хоть и проиграла 1:2, но пропустила лишь на 90+ минуте. До этого футболисты не "садились в автобус", то есть не только оборонялись. Команда бежала, было несколько опасных моментов у Рауно Саппинена. Большое внимание ожидаемо привлек капитан Константин Васильев, который несколько лет играл в чемпионате Польши. По его словам, соперник недооценивает таллиннский клуб. "В польских СМИ несерьезно воспринимают нашу команду. Они пишут, что "Легия" играла плохо. Сложившаяся ситуация давит на них, а не на нас. Если они не пройдут дальше, у них будут сложные дни", — сказал Васильев Delfi.

C этого года в Еврокубках отменили правило выездного гола, что, конечно, не на пользу "Флоре". Год назад им хватило бы 1:0, так как они забили на выезде. Теперь же, если будет 1:0, то команды сыграют дополнительное время. Главный тренер Юрген Хенн признался, что сейчас живет без выходных и практически не спит — анализирует соперника и готовится к матчу. По его словам, главное — забить гол, потом может произойти все, что угодно.

Если "Флора" проиграет этот матч и не пройдет дальше, то она автоматически попадает в третий раунд Лиги Европы.

На стадион не пускают зарубежных болельщиков, плюс действуют правила по заполняемости арены. Поэтому почти все билеты на матч практически скуплены. Поединок начался в 19:00.