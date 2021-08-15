Эстонский олимпиец Крегор Зирк в качестве хобби снимает видео в TikTok(3)
Платформа Тикток давно показала себя, как место для самовыражения.
Огромное количество людей по всему миру пробуют себя в роли блогеров и у многих это успешно получается. Ведь набрать популярность и подписчиков здесь тут легче, чем в Instagram, Facebook или YouTube.
Крегор неплох в монтаже и актёрском мастерстве. Смешные ситуации из жизни пловца, просто трендовые видеоролики, общение с подписчиками и даже демонстрация одежды Эстонской сборной на Олимпиаде за две недели до начала.
"Представь, если тренер это увидит!"-комментирует подписчик один из шуточных видеороликов Крегора. В видео он высмеивает любимую фразу тренера "Раньше закончишь, раньше отдохнёшь".
У спортсмена потихоньку собирается своя аудитория. На данный момент у него 814 подписчиков.
Первое видео Крегора выложено седьмого марта. Последнее — чуть больше недели назад. Очевидно, что сейчас происходят события куда более важные, чем съёмка роликов, поэтому спортсмен ничего не выкладывал аж с 18-го июля.
Самое популярное видео спортсмена набрало 132 тысячи просмотров. В нём он снимает реакцию на завирусившийся ролик о "взрывающемся бассейне".
Больше видео здесь.