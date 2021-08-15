Олимпиадa-2020
15.08.2021, 17:10

Эстонский олимпиец Крегор Зирк в качестве хобби снимает видео в TikTok

 (3)
Мария Шевчук
Kregor Zirk
Kregor Zirk
Foto: Taavi Sepp
"Представь, если тренер это увидит!" Чем занимается лучший эстонский пловец перед объективом видеокамеры телефона?

Платформа Тикток давно показала себя, как место для самовыражения.

Огромное количество людей по всему миру пробуют себя в роли блогеров и у многих это успешно получается. Ведь набрать популярность и подписчиков здесь тут легче, чем в Instagram, Facebook или YouTube.

@kregorzirk

Water resilient swimming suit 👀 #swimtiktok #nuoto #natacion #swimlife

♬ Running Away - VANO 3000 & BADBADNOTGOOD & Samuel T. Herring
В видео Крегор демонстрирует плавки, которые практически не впитывают воду.

Крегор неплох в монтаже и актёрском мастерстве. Смешные ситуации из жизни пловца, просто трендовые видеоролики, общение с подписчиками и даже демонстрация одежды Эстонской сборной на Олимпиаде за две недели до начала.

@kregorzirk

Here are my Tokyo Olympic outfits in 10 seconds #touchit #olympics #outfits #nike #estonia #eesti

♬ Touch It (remix) - Wisdom Kaye

"Представь, если тренер это увидит!"-комментирует подписчик один из шуточных видеороликов Крегора. В видео он высмеивает любимую фразу тренера "Раньше закончишь, раньше отдохнёшь".

@kregorzirk

Coaches favourite saying... #swimming #swimlife #coaching

♬ original sound - Brooksie

У спортсмена потихоньку собирается своя аудитория. На данный момент у него 814 подписчиков.

@kregorzirk

♬ original sound - Kregor Zirk

Первое видео Крегора выложено седьмого марта. Последнее — чуть больше недели назад. Очевидно, что сейчас происходят события куда более важные, чем съёмка роликов, поэтому спортсмен ничего не выкладывал аж с 18-го июля.

Самое популярное видео спортсмена набрало 132 тысячи просмотров. В нём он снимает реакцию на завирусившийся ролик о "взрывающемся бассейне".

@kregorzirk

♬ original sound - Kregor Zirk

Больше видео здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)