Подозрение: мужчина поссорился с собутыльниками и поджег дачу — два человека погибли

Открывшаяся на месте происшествия картина и собранные доказательства указывали на поджог, и вечером того же дня полицейские задержали 44-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. На состоявшемся в понедельник судебном заседании по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда на время предварительного следствия мужчина был взят под стражу.

По собранным до сих пор данным, компания из шести человек совместно употребляла алкоголь на даче, расположенной на улице Пылевкиви в Нарве, когда вспыхнула ссора между находившимися в состоянии опьянения 44-летним мужчиной и его сожительницей. Затем мужчина покинул дачу, но вернулся на следующий день, после чего снова совместно употребляли алкоголь. Конфликт обострился, мужчина напал на женщину и в конце концов поджег находившийся на даче диван, от чего загорелось здание.

Со слов прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, собранные на месте происшествия доказательства дают основание подозревать мужчину в убийстве двух людей, в покушении на убийство трёх людей и применении физического насилия в отношении двух людей.

”Согласно подозрению, мужчина поджег дачу, где в тот момент кроме него самого находились ещё пятеро человек. Троим удалось выбраться из дома, но спавшие на втором этаже мужчина и женщина погибли в пожаре. Также мужчина напал на одну женщину, пытавшуюся сбежать из дома. На время предварительного следствия прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу ранее наказанного за совершение насильственных преступлений мужчины. Суд согласился с этим, и подозреваемый в преступлении сперва взят под стражу на два месяца”, — сказал прокурор.