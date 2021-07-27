ОИ-2020 | Уроженец Луганска Бондарь принес России бронзу Олимпиады. До этого он выступал за Украину

Александр Бондарь впервые пришёл на тренировку по прыжкам в воду в пять лет в своём родном Луганске. Первый успех на взрослом международном уровне состоялся чемпионате Европы — в 2009 году в Турине 16-летний спортсмен выиграл бронзу в синхронных прыжках с вышки. Но олимпийскую медаль завоевал под совсем другим флагом.

В 2012 году в составе сборной Украины Бондарь принял участие в Олимпийских играх, почувствовал вкус финала Игр, но наделал ошибок и вряд ли мог быть доволен проделанной работой (12-е место на 10-метровой вышке). А через два года карьера и вовсе могла оборваться — у Александра начались проблемы со здоровьем. Хроническое воспаление слизистой носа вызывало постоянные боли и сказывалось на тренировочном процессе. Спортсмену была необходима операция.

На чемпионате Европы в 2014 украинец выиграл золото и бронзу, но вскоре оказался оказался в больнице и твердо решил — завязываю с прыжками. Если вы думаете, что сейчас начнет рассказ про политику, аннексию Крыма и войну на востоке Украины, то вы ошибаетесь. На соревнованиях встретил девушку, выступавшую за юношескую сборную России. Отношения развивались довольно быстро, и вскоре Бондарь переехал в Москву. Возлюбленная стала его женой. Бондарь продолжал прыгать для себя. И в какой-то момент понял, что у него ещё есть силы соревноваться и выигрывать на профессиональном уровне.

Он вернулся, сменил паспорт и начал выступать за сборную России. Украинская федерация просила за разрешение Бондарю выступить на Играх в Рио денежную компенсацию, но российская сторона на мировую не пошла — так Александр остался без Олимпиады в Рио, а первый международный турнир за Россию он провел только в 2017, после истечения положенного в таких случаях карантина.