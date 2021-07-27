ОИ-2020 | Уроженец Луганска Бондарь принес России бронзу Олимпиады. До этого он выступал за Украину(8)
Александр Бондарь впервые пришёл на тренировку по прыжкам в воду в пять лет в своём родном Луганске. Первый успех на взрослом международном уровне состоялся чемпионате Европы — в 2009 году в Турине 16-летний спортсмен выиграл бронзу в синхронных прыжках с вышки. Но олимпийскую медаль завоевал под совсем другим флагом.
В 2012 году в составе сборной Украины Бондарь принял участие в Олимпийских играх, почувствовал вкус финала Игр, но наделал ошибок и вряд ли мог быть доволен проделанной работой (12-е место на 10-метровой вышке). А через два года карьера и вовсе могла оборваться — у Александра начались проблемы со здоровьем. Хроническое воспаление слизистой носа вызывало постоянные боли и сказывалось на тренировочном процессе. Спортсмену была необходима операция.
На чемпионате Европы в 2014 украинец выиграл золото и бронзу, но вскоре оказался оказался в больнице и твердо решил — завязываю с прыжками. Если вы думаете, что сейчас начнет рассказ про политику, аннексию Крыма и войну на востоке Украины, то вы ошибаетесь. На соревнованиях встретил девушку, выступавшую за юношескую сборную России. Отношения развивались довольно быстро, и вскоре Бондарь переехал в Москву. Возлюбленная стала его женой. Бондарь продолжал прыгать для себя. И в какой-то момент понял, что у него ещё есть силы соревноваться и выигрывать на профессиональном уровне.
Он вернулся, сменил паспорт и начал выступать за сборную России. Украинская федерация просила за разрешение Бондарю выступить на Играх в Рио денежную компенсацию, но российская сторона на мировую не пошла — так Александр остался без Олимпиады в Рио, а первый международный турнир за Россию он провел только в 2017, после истечения положенного в таких случаях карантина.
Вместе с Виктором Минибаевым стал серебряным призёром чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. После той медали главный тренер сборной Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачева в интервью порталу ”КП в Украине” слов не выбирала: ”Мне как тренеру непонятно, как человек, который прыгал 15 лет за сборную Украины, родился и тренировался здесь, может принимать такое решение (перейти в сборную России — прим. RusDelfi). Он как раз тот спортсмен, для которого украинская федерация сделала все, чтобы он достойно жил и достойно тренировался. Он ни в чем не нуждался. Сейчас у меня просто нет слов. Мы ждали от него медаль на Олимпийских играх.
Я не думала, что он уезжает в Россию для того, чтобы соревноваться со сборной Украины. Теперь же так получается? Как он вообще будет выходить на одну вышку с нашими спортсменами, с которыми тренировался вместе 15 лет?! Это в знак благодарности родной стране и родной федерации?! Это просто подло, гадко и мерзко… ”, — говорила она.
Но Бондарь газет не читал, а просто прыгал. Вместе с Минибаевым они заработали 439,92 балла на двоих и взяли бронзу. Серебряными призерами стали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). Золото получили британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли (471,81).
"Теперь понимаю, что все сложилось правильно, — сказал Бондарь после соревнований в интервью корреспонденту "Р-Спорт" Веронике Гибадиевой. — Я и передохнул — и физически, и психологически, успел очень соскучиться по спорту. Желание закончить было на тот момент, когда я уезжал. Вообще не думал, что вернусь. Но вернулся же!"