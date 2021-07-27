В Эстонии уже можно пользоваться 5G-телефонами Samsung

В последнюю неделю июля модели Samsung Galaxy S21 5G первыми получат это обновление программного обеспечения. Модели Note 20 получат обновление во второй половине августа, а осенью обновление достигнет моделей Galaxy S20 и Samsung Galaxy A-серии с поддержкой 5G.

По словам руководителя подразделения частных клиентов Telia Eesti Кристьяна Вийлманна, появление поддержки сети 5G на телефонах Samsung 5G также означает, что вскоре в сети Telia 5G можно будет пользоваться всеми 5G-моделями разных производителей, продаваемыми в Telia.

”За последние девять месяцев в сотрудничестве с различными производителями телефонов мы смогли получить поддержку сети Telia 5G практически для всех телефонов 5G, которые мы продаем. Это очень важный и большой шаг с точки зрения развития технологии 5G в Эстонии. Радует и то, что как существующие, так и новые клиенты проявляют большой интерес к 5G. Поскольку зона покрытия сети Telia 5G также постоянно расширяется, то в настоящее время уже десятки тысяч клиентов могут использовать нашу сеть 5G”, — добавил Вийлманн.

Для использования сети 5G у клиентов в дополнение к 5G-телефону должен быть мобильный пакет Telia соответствующего объема. В настоящее время предприятие предлагает частным клиентам пакеты ”Мобильная жизнь” с объемом 20 ГБ, 40 ГБ или безлимитным, а корпоративным клиентам — пакеты ”Мобильный бизнес” с объемом 28 ГБ, 56 ГБ или безлимитным. Для пользователей всех этих пакетов по умолчанию открыта поддержка сети Telia 5G.

Telia уже открыла в Эстонии более 70 базовых станций 5G, расположенных в Таллинне, Тарту, Пярну, Виймси, Раквере, Сауга, Юри, Лоо, Кярдла, Курессааре, Саку, Лохусуу, а также в Каукси и Силламяэ.

Значок 5G в верхней части экрана телефона показывает, что в данный момент телефон использует сеть 5G.