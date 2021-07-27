Европейская комиссия: Эстония обязана выплатить автобусным перевозчикам компенсацию(1)
Именно такую позицию Европейская комиссия озвучила 20 июля в рамках рассматриваемого Европейским судом дела, которое было инициировано предприятием Lux Express в Эстонии в 2019 году в связи с противоречием Закона об общественном транспорте Конституции.
По словам члена правления Lux Express Estonia AS Ингмара Рооза, данная позиция является существенным прорывом, способным положить конец несправедливому и противоправному положению, которое существует уже десятилетиями.
”Мы обратились в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников, или чтобы оспорить право государства предлагать им более выгодные условия по использованию общественного транспорта. Мы не согласны именно с несправедливой системой, которая была выстроена государством. Перевозчикам, у которых государство закупает услугу по перевозкам на основании договоров об оказании публичных услуг, расход на перевозку обладающих правом на бесплатный проезд пассажиров возмещается исходя из цены за километр. Однако перевозчики, которые обслуживают линии, существующие за счет дохода с продаж билетов, должны обслуживать эти же группы пассажиров совершенно бесплатно”.
По словам Рооза, столь несправедливую ситуацию делает еще более гротескной то обстоятельство, что Министерство экономики и коммуникаций при посредничестве канцлера юстиции еще в 2008 году пообещало автобусным перевозчикам, что уже совсем скоро будет разработана специальная система компенсаций за обслуживания лиц, обладающих правом на бесплатный проезд.
”Прошло уже 13 лет, однако данное обещание до сих пор так и не было выполнено. При этом в какой-то момент правительство и вовсе посчитало, что эстонское государство является достаточно богатым для запуска системы общего бесплатного автобусного движения на общественных уездных линиях”, — добавил Рооз.
Карри Гинтер, присяжный поверенный из адвокатского бюро Sorainen, которое представляло интересы Lux Express в рамках судебного разбирательства, благодарен судье Таллиннского административного суда, направившему данный вопрос в Европейский суд. ”Государство до последнего пыталось утверждать, что право Европейского союза в данном случае неприменимо. Теперь же, в рамках дальнейшего разбирательства основное внимание можно будет уделить непосредственно размеру компенсации, которую государство должно платить автобусным предприятиям”, — сказал Гинтер.
Однако разрешению этого вопроса может воспрепятствовать то обстоятельство, что у самого государства отсутствуют данные относительно количества пассажиров, для которых законом предусмотрено право на бесплатный проезд. В 2018 году по инициативе автобусных перевозчиков был запущен соответствующий проект, однако государство отказалось от его реализации, обосновав это тем, что завершить проект до окончания периода финансирования ЕС было бы невозможно.
Обстоятельства судебного процесса и мнение Европейской комиссии
В июле 2019 года предприятие Lux Express Estonia AS обратилось в суд с иском против Эстонского государства, требуя признать противоречащим Конституции возложенное Законом об общественном транспорте обязательство бесплатно перевозить на коммерческих линиях детей дошкольного возраста и лиц с инвалидностью, не получая за это компенсации со стороны государства. Немного позднее с аналогичной жалобой в суд обратились еще три эстонских автобусных предприятия.
Согласно мнению Министерства экономики и коммуникаций, которое до сих пор представляло в рамках судебного разбирательства интересы Эстонского государства, возложенное Законом об общественном транспорте на автобусные предприятия обязательство обслуживать детей дошкольного возраста и лиц с инвалидностью бесплатно и без получения компенсации по своей сути не является возложением обязательства по оказанию публичных услуг.
Однако, согласно однозначному мнению Европейской комиссии, которое она представила Европейскому суду, обязательство по бесплатной перевозке пассажиров определенной категории, возложенное на предприятия, осуществляющие рейсовые перевозки пассажиров на коммерческих основаниях, такое, как обязательство, возложенное в данном случае статьей 34 Закона об общественном транспорте, представляет собой обязательство по оказанию публичных услуг. Кроме того, Европейская комиссия отметила, что статья 34 Закона об общественном транспорте Эстонии, согласно которой бесплатная перевозка пассажиров перевозчику не компенсируется, противоречит праву Европейского союза. Таким образом, по сути, Европейская комиссия подтвердила, что действующая в Эстонии с 2000 года регуляция является противоправной.