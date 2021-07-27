Европейская комиссия: Эстония обязана выплатить автобусным перевозчикам компенсацию

Именно такую позицию Европейская комиссия озвучила 20 июля в рамках рассматриваемого Европейским судом дела, которое было инициировано предприятием Lux Express в Эстонии в 2019 году в связи с противоречием Закона об общественном транспорте Конституции.

По словам члена правления Lux Express Estonia AS Ингмара Рооза, данная позиция является существенным прорывом, способным положить конец несправедливому и противоправному положению, которое существует уже десятилетиями.

”Мы обратились в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников, или чтобы оспорить право государства предлагать им более выгодные условия по использованию общественного транспорта. Мы не согласны именно с несправедливой системой, которая была выстроена государством. Перевозчикам, у которых государство закупает услугу по перевозкам на основании договоров об оказании публичных услуг, расход на перевозку обладающих правом на бесплатный проезд пассажиров возмещается исходя из цены за километр. Однако перевозчики, которые обслуживают линии, существующие за счет дохода с продаж билетов, должны обслуживать эти же группы пассажиров совершенно бесплатно”.

По словам Рооза, столь несправедливую ситуацию делает еще более гротескной то обстоятельство, что Министерство экономики и коммуникаций при посредничестве канцлера юстиции еще в 2008 году пообещало автобусным перевозчикам, что уже совсем скоро будет разработана специальная система компенсаций за обслуживания лиц, обладающих правом на бесплатный проезд.

”Прошло уже 13 лет, однако данное обещание до сих пор так и не было выполнено. При этом в какой-то момент правительство и вовсе посчитало, что эстонское государство является достаточно богатым для запуска системы общего бесплатного автобусного движения на общественных уездных линиях”, — добавил Рооз.